Прямой обмен мнениями между РФ и США по мирному плану состоялся вчера впервые, что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое.
Формулировка, что президент России Владимир Путин отверг мирный план США по Украине, не является правильной.
Встреч с США будет столько, сколько нужно для мира на Украине.
Кремль не будет уточнять детали переговоров РФ с США по украинскому кризису, поскольку их продуктивность напрямую зависит от степени тишины, в которой они будут проходить.
Мы специально не будем ничего добавлять.
Кремль надеется, что США так же, как и РФ, не будут распространять подробности о переговорах по Украине.
Телефонный разговор между президентами РФ и США возможен в любой момент, но сейчас результаты должны быть достигнуты на экспертном уровне.
Мы высоко ценим политическую волю президента Трампа продолжать искать развязки для мирного урегулирования на Украине. Конечно же, мы признательны за эти усилия администрации Трампа.
Кремль прокомментировал заявления Рубио о ключевых пунктах спора в переговорах по Украине.
Значит, ну, что касается вбросов, то никакой это не вброс, это заявление госсекретаря.
Кремлю пока ничего не известно о представителях иностранных СМИ, желающих поехать в перешедшие под контроль России Красноармейск и Купянск.
Европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения «стратегического поражения» России.
Отказ от российского газа неминуемо приведет к последствиям для экономики ЕС.
Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами —значительно дороже, чем российский газ. Таким образом Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы, это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала.
Коррупция в Киеве и коррупционные наклонности его властей хорошо известны.
В Кремле назвали коррупционный скандал вокруг Могерини внутренним делом ЕС.
Что касается коррупционных скандалов в Европейском союзе — это внутреннее дело Европейского союза. Коррупция — это явление, которое есть повсеместно. Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом.
В России борьба с коррупцией ведется без «кампанейщины».
Коррупция — это явление, которое есть повсеместно. Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом. Что касается нашей страны, то здесь работа ведется без кампанейщины. Она ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе.
Интервью президента России с индийскими СМИ будет записано в среду.
3 декабря Владимир Путин примет участие в новогодней акции «Елка желаний».
Также в среду глава государства наградит победителя в номинации «Волонтер года» в рамках премии «Мы вместе».