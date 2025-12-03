Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 3 декабря: главное

Значит, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а временами —значительно дороже, чем российский газ. Таким образом Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и для понижения конкурентоспособности Европы, это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс по утере европейской экономикой своего лидирующего потенциала.