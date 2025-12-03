Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи в США по мирному плану

После запланированных на сегодня переговоров в Брюсселе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов приступят к подготовке еще одной встречи в США, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Все новости РБК
Источник: Reuters

По словам президента, в Брюсселе Умеров и Гнатов проинформируют представителей Европы о том, что известно после контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского участия «в необходимой архитектуре безопасности».

«После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах. Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю нового доклада по итогам сегодняшних встреч в Европе», — написал Зеленский в телеграм-канале.