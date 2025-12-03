Пашинян назвал причину бедности в Армении

ЕРЕВАН, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что причиной бедности в республике является не дефицит рабочих мест, а отсутствие у бедных необходимых навыков.
«Причина бедности — не отсутствие рабочих мест. Проблема в отсутствии навыков, которые бы позволили не быть бедными», — заявил Пашинян, выступая в парламенте страны.
По его словам, способ преодоления бедности — это труд. «Но нужно признать, что есть люди, у которых есть работа, но они продолжают оставаться бедными из-за отсутствия достаточной профессиональной квалификации. Короче говоря, если работа не приносит выгоды, нужно вернуться к образованию», — сказал Пашинян.
Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.Читать дальше