Что пишут зарубежные СМИ о переговорах Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Москве

По итогам переговоров Ушаков оценил переговоры как «конструктивные, очень полезные и содержательные». По его словам, некоторые американские наработки мирного плана по Украине выглядят для России «более-менее приемлемыми, а некоторые нам не подходят». Он подчеркнул, что стороны по завершении встречи «не стали ближе к мирному соглашению», но и «точно не стали дальше от мира». Дмитриев на своей странице в соцсети X написал одно слово «продуктивно», добавив к нему смайлик с изображением голубя и оливковой ветви.