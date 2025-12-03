Что пишут зарубежные СМИ о переговорах Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Москве

В российскую делегацию также вошли помощники российского президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев. Это была шестая встреча Уиткоффа с Путиным в России и первая личная встреча Путина с командой Трампа после августовского саммита на Аляске. Она длилась 4 часа 55 минут и носила «секретный характер».
По итогам переговоров Ушаков оценил переговоры как «конструктивные, очень полезные и содержательные». По его словам, некоторые американские наработки мирного плана по Украине выглядят для России «более-менее приемлемыми, а некоторые нам не подходят». Он подчеркнул, что стороны по завершении встречи «не стали ближе к мирному соглашению», но и «точно не стали дальше от мира». Дмитриев на своей странице в соцсети X написал одно слово «продуктивно», добавив к нему смайлик с изображением голубя и оливковой ветви.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву выглядит слишком непринужденно, как будто они прибыли в гости к знакомым.
CNN
Перед встречей с Уиткоффом и Кушнером Кремль подчеркивал, что у Путина напряженный график. Заставлять делегации ждать и планировать другие мероприятия — это тактика, которую российский лидер ранее применял, чтобы попытаться одержать верх на переговорах.
ABC News
Всего 52 секунды протокольной съемки и пять часов секретных переговоров. Публично обсудили только удивительный город Москву.
Axios
Встреча в Москве состоялась после двух недель интенсивной дипломатии вокруг плана Трампа, включая два раунда переговоров между США и Украиной. Ранее Путин заявил, что план Трампа может стать основой для переговоров. Но Украиной и ее сторонниками план США был расценен как сильно ориентированный на Россию.
Washington Examiner
После встречи-марафона в Кремле лидеры всего мира, затаив дыхание, ожидали положительного исхода. Но она закончилась заявлением Кремля о том, что некоторые части предложения остаются для Москвы «неприемлемыми».
ВВС*
Пятичасовые переговоры не привели к прорыву по мирному соглашению на Украине. Путин заявил, что изменения, предложенные Киевом и Европой к проекту мирного плана, поддержанному США, неприемлемы, а европейские союзники Киева пребывают в иллюзии, что они могут нанести стратегическое поражение России.
The Washington Post
Сейчас администрация Трампа, у которой, мягко говоря, сложные отношения с Зеленским, стремится воспользоваться растущими проблемами Киева, чтобы возобновить переговоры на более выгодных для Москвы условиях.
Politico
Очередные попытки Трампа добиться перемирия на Украине привели к усилению давления на Киев и вызвали тревогу у европейских чиновников. Кремль попытается возложить вину за любой провал мирных переговоров на Евросоюз, который был показательно исключен из встречи.
Financial Times
Уиткофф сидит напротив украинцев в Майами небритый, неряшливый, серьезный, избегает зрительного контакта и не улыбается. В Москве Уиткофф сидит напротив Путина — он улыбается, чисто выбрит, внимателен.
NBC News
Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Кремле проходила на фоне усиления России и ослабления Украины, которая «остается в тени» как на поле боя, так и за его пределами.
И Украине, видимо, придется принять любой итог.
* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен