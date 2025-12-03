Песков отказался считать слова Рубио «вбросом»

Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу журналиста прокомментировать слова Рубио о ключевом пункте спора на переговорах, передает корреспондент РБК.
«Что касается вбросов, то никакой это не вброс. Это заявление госсекретаря», — сказал Песков журналистам.
Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса.
Госсекретарь также добавил, что конфликт невозможно завершить без контактов с Россией. Он подчеркнул, что США приблизились к его завершению, но «еще недостаточно близко».
По словам Рубио, США пытаются понять, возможно ли закончить конфликт и «защитить будущее Украины, с которым согласились бы обе стороны». При этом он отметил, что американцы не считают реалистичным финансирование Украины на протяжении всего конфликта.