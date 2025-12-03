Горсовет Калининграда утвердил новый размер экстренной материальной помощи

Согласно памятке, размещённой на сайте горадминистрации, оказание экстренной материальной помощи предусмотрено несовершеннолетним (их представителям) и семьям, имеющим детей в социально опасном положении, а также малоимущим семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калининградской области для соответствующих социально-демографических групп населения. С 1 января 2025 года прожиточный минимум для пенсионеров составляет 15708 ₽, для трудоспособного населения — 19909 ₽, для детей — 17717 ₽