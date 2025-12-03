Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского

Telegraph: политическая карьера Зеленского висит на волоске.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. После тяжелой недели коррупционных скандалов и провалов на фронте политическая карьера Владимира Зеленского находится под угрозой, пишет The Telegraph.

«Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского. За последнюю неделю он лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира», — говорится в публикации.

Обозреватель указал, что судьба Зеленского решается за кулисами мирного процесса по Украине, и сам он может не застать завершение конфликта, находясь у власти.

В прошлую пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.

Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.