СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского

«Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского. За последнюю неделю он лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира», — говорится в публикации.