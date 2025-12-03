СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. После тяжелой недели коррупционных скандалов и провалов на фронте политическая карьера Владимира Зеленского находится под угрозой, пишет The Telegraph.
«Для всех в Киеве эта неделя была тяжелой. Она была особенно неприятной для Владимира Зеленского. За последнюю неделю он лишился главы своего офиса, россияне сообщили о захвате стратегически важного города Красноармейска, а американцы стали жестче требовать, чтобы он пошел на унизительные территориальные уступки ради достижения мира», — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что судьба Зеленского решается за кулисами мирного процесса по Украине, и сам он может не застать завершение конфликта, находясь у власти.
В прошлую пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.