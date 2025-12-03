Александра Бурыкина назначили директором донского горсвета

Александр Бурыкин имеет юридическое образование, полученное в Ростовском институте Министерства внутренних дел России. До назначения он работал в крупных телекоммуникационных компаниях, а также руководил отделом государственных закупок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.