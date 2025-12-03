Ричмонд
Александра Бурыкина назначили директором донского горсвета

Александра Бурыкина назначили директором донского горсвета. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Скрябин на своей странице в социальной сети.

Источник: Reuters

Александр Бурыкин имеет юридическое образование, полученное в Ростовском институте Министерства внутренних дел России. До назначения он работал в крупных телекоммуникационных компаниях, а также руководил отделом государственных закупок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», единственным владельцем «Ростгорсвета» является департамент имущественно-земельных отношений Ростова. Компания специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к электросетям. Оборот компании за 2024 год составил 274,6 миллиона рублей, а прибыль — 57 миллионов рублей.