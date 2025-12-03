Эксперты ответили, решатся ли США напасть на Венесуэлу

О телефонном разговоре между Трампом и Николасом Мадуро 21 ноября анонимные источники из числа высокопоставленных американских чиновников рассказали агентству Reuters. Издание уточнило, что Трамп поставил Мадуро условие уехать из страны 28 ноября. В ответ венесуэльский лидер якобы выставил ряд условий, среди которых правовая амнистия, прекращение дела в Международном суде в отношении него. Трамп не согласился, Мадуро тоже ответил отказом, пишут «Ведомости».
29 ноября Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Николас Мадуро счел это угрозой применения силы в отношении независимого государства. 30 ноября Трамп смягчил риторику и объяснил, что принял такое решение, потому что Боливарианская республика — «не очень дружественная к американцам».
Отношения между Штатами и Венесуэлой ухудшились в конце августа, когда Трамп одобрил проведение военной операции против латиноамериканских наркокартелей в Карибском море. Военная группировка из восьми военных кораблей, атомной подлодки и авианосца «Джеральд Форд» с сентября нанесла удары по 21 кораблю — в результате атак погибли по меньшей мере 83 человека.
По мнению главного редактора журнала «Латинская Америка» Виктора Хейфеца, затяжной экономический кризис в Венесуэле не повлиял на позицию Мадуро во властной вертикали страны. Эксперт полагает, что даже если США действительно начнут бомбардировки страны и вторгнутся на ее территорию, то власть устоит. Собеседник «Ведомостей» объясняет прочность правительства Мадуро отсутствием реальной оппозиции в стране.
Виктор Хейфиц считает, что вероятность того, что Белый дом санкционирует проведение наземной операции в Венесуэле, крайне низкая. Политолог объяснил это недостаточным количеством сил для полноценного вторжения. Он также отметил, что американцев может останавливать отсутствие точных прогнозов развития ситуации.
По словам эксперта, Пентагон способен нанести ракетно-бомбовые удары по республике. В этом случае ВС Венесуэлы смогут отразить воздушные налеты, но возможности для поражения военно-морских сил США у армии республики отсутствуют. Имеющиеся в арсенале ракетные комплексы не в состоянии нанести урон американскому авианосцу. «В случае наземной операции венесуэльцы могут перейти к тактике партизанской войны, от чего американцы понесут существенные потери», — добавил Хейфец.
Руководитель агентства «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский полагает, что Белый дом предпочтет вместо силового воздействия давить на Каракас с помощью санкций. США также могут ввести ограничения и в отношении дружественных республике государств. Еще один способ воздействия, который может применить Вашингтон, — поддержка венесуэльской оппозиции.
«Американцы будут повышать температуру, но контролируемо: создавать угрозу силового сценария, но без перехода этой черты», — допустил эксперт в разговоре с «Ведомостями».