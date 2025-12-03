Ричмонд
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине потребуется €135 млрд на 2026 и 2027 годы.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Коллегия Еврокомиссии одобрила «потенциальный репарационный кредит» для Украины, что подразумевает изъятие замороженных российских активов. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите, — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. — По оценкам МВФ, Украине потребуется €135 млрд на 2026 и 2027 годы. Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя».

ЕК предложила альтернативу экспроприации активов РФ в виде еврозайма в €90 млрд, который покроет две трети потребностей Киева.

