В Волгограде назначен новый глава облкомказачества

В обладмине уточнили, что до недавнего времени Мельниченко работал в должности заместителя главы другого комитета — по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, где также руководил управлением внутренней политики.
Мельниченко прошел по карьерной лестнице длинный путь от консультанта в структуре профильного комитета до руководящей должности.
Новый глава облкомказачества также имеет опыт работы с молодежью и в образовательных учреждениях, в администрациях муниципальных образований.
Напомним, что прежний руководитель комитета по делам национальности и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский ушел в отставку в конце ноября 2025 года. Сообщалось, что его увольнение связано с переходом на другую работу.