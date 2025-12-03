Ричмонд
В Волгограде назначен новый глава облкомказачества

В администрации Волгоградской области руководителем комитета по делам национальности и казачества назначен Алексей Мельниченко.

Источник: v102

В обладмине уточнили, что до недавнего времени Мельниченко работал в должности заместителя главы другого комитета — по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, где также руководил управлением внутренней политики.

Мельниченко прошел по карьерной лестнице длинный путь от консультанта в структуре профильного комитета до руководящей должности.

Новый глава облкомказачества также имеет опыт работы с молодежью и в образовательных учреждениях, в администрациях муниципальных образований.

Напомним, что прежний руководитель комитета по делам национальности и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский ушел в отставку в конце ноября 2025 года. Сообщалось, что его увольнение связано с переходом на другую работу.