В 2023 году в интервью британскому каналу Sky News он призвал Европу и Великобританию «напрямую встретиться» с Россией в вооруженном конфликте.
Сейчас в Европе идет война. Нам нужно перейти на военные рельсы… Нам нужно напрямую встретиться с Россией, а не оставлять всю работу Украине.
В ноябре 2025 года в интервью телеканалу Al Arabiya он заявил, что «коллективная Европа» является мощным военным блоком и может усилить давление на Россию в финансовом плане и на поле боя. Он добавил, что Европейскому союзу следует разрешить Украине наносить удары вглубь территории России, подчеркнув, что такие решения Европа может принимать самостоятельно и не обязана спрашивать разрешения у США. Тобиас допустил, что Евросоюз вскоре может решиться на это, что может привести к разногласиям с США.
Кроме того, он в очередной раз обвинил Россию в «ежедневной войне» против Европы, которая, по его словам, заключается в кибератаках, диверсиях на подводной инфраструктуре и кампаниях дезинформации, и призвал Лондон признать, что Британия находится в состоянии войны с Россией.
Полномасштабная война между государствами обходится дорого, непредсказуема и непопулярна… Но это не помешало Москве атаковать Британию и другие страны более изощренными и труднодоступными способами.
Он заявил, что единственный способ «остановить агрессора — дать ему решительный отпор».
Однако британское издание The iPaper пишет, что, несмотря на неоднократные призыв Тобиаса, на сегодняшний день все меньше британцев готовы умирать за страну. По данным издания, численность полноценно обученных солдат британской армии на сегодняшний день составляет чуть более 70 000 человек. Это минимальный показатель со времен Наполеона. Сейчас из британской армии увольняется больше солдат, чем поступает на службу, а более 13 000 военнослужащих временно непригодны к службе.
Кроме того, Эллвуд со ссылкой на официальные исследования пожаловался, что 44% британских компаний не хватает базовых навыков в области кибербезопасности, а 11 000 из них вообще не имеют таких навыков.
Как поясняет издание, годы недостаточных инвестиций, сокращение численности персонала и старение оборудования заставили усомниться в том, что Британия готова к конфликту. Хотя в последние годы предпринимаются усилия по восстановлению военно-промышленного потенциала и расширению вооруженных сил, на их осуществление могут уйти годы.