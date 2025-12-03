СМИ: Британия не готова вступить «напрямую в войну» с Россией

В ноябре 2025 года в интервью телеканалу Al Arabiya он заявил, что «коллективная Европа» является мощным военным блоком и может усилить давление на Россию в финансовом плане и на поле боя. Он добавил, что Европейскому союзу следует разрешить Украине наносить удары вглубь территории России, подчеркнув, что такие решения Европа может принимать самостоятельно и не обязана спрашивать разрешения у США. Тобиас допустил, что Евросоюз вскоре может решиться на это, что может привести к разногласиям с США.