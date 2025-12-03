Ричмонд
Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди

Ушаков: переговоры Путина и Моди пройдут 5 декабря в узком и расширенном составе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоятся 5 декабря, встреча пройдет в узком и расширенном составах, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4—5 декабря.

«Состоится (5 декабря — ред.) беседа Владимира Владимировича Путина с премьер-министром Моди в узком составе. И затем переговоры продолжатся в расширенном составе», — сказал Ушаков журналистам.

