Ушаков рассказал, когда состоятся официальные переговоры Путина и Моди

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Официальные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди состоятся 5 декабря, встреча пройдет в узком и расширенном составах, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом
«Состоится (5 декабря — ред.) беседа Владимира Владимировича Путина с премьер-министром Моди в узком составе. И затем переговоры продолжатся в расширенном составе», — сказал Ушаков журналистам.
