Axios: Нетаньяху попросил Трампа ускорить процесс его помилования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Дональду Трампу за дальнейшей поддержкой в его ходатайстве о помиловании в Израиле. Ранее Нетаньяху официально подал президенту Израиля Ицхаку Герцогу просьбу о своем помиловании по делу о коррупции.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Нетаньяху в понедельник в телефонном разговоре попросил Трампа посодействовать с его помилованием, сообщает американский портал Axios со ссылкой на два источника. Это произошло на следующий день после того, как он направил Герцогу официальную просьбу о помиловании на 111 страницах.

Если Герцог удовлетворит просьбу Нетаньяху, это положит конец продолжающемуся судебному разбирательству по делу о коррупции. Сам Нетаньяху сказал, что этот шаг позволит ему сосредоточиться на национальной безопасности и региональной дипломатии.

Офиса Герцога подтвердил, что получил прошение Нетаньяху, и подчеркнул, что это экстраординарная просьба, имеющая серьезные последствия. Герцог обратился за юридической консультацией, прежде чем принять решение. Этот процесс, по словам чиновников, может занять до двух месяцев.

Израильские юристы отмечают, что помилование действующего премьер-министра до вынесения судом приговора — особенно без признания вины — стало бы «беспрецедентным и политически взрывоопасным».

