Axios: Нетаньяху попросил Трампа ускорить процесс его помилования

Нетаньяху в понедельник в телефонном разговоре попросил Трампа посодействовать с его помилованием, сообщает американский портал Axios со ссылкой на два источника. Это произошло на следующий день после того, как он направил Герцогу официальную просьбу о помиловании на 111 страницах.