Axios: Нетаньяху попросил Трампа ускорить процесс его помилования

Если Герцог удовлетворит просьбу Нетаньяху, это положит конец продолжающемуся судебному разбирательству по делу о коррупции. Сам Нетаньяху сказал, что этот шаг позволит ему сосредоточиться на национальной безопасности и региональной дипломатии.
Офиса Герцога подтвердил, что получил прошение Нетаньяху, и подчеркнул, что это экстраординарная просьба, имеющая серьезные последствия. Герцог обратился за юридической консультацией, прежде чем принять решение. Этот процесс, по словам чиновников, может занять до двух месяцев.
Израильские юристы отмечают, что помилование действующего премьер-министра до вынесения судом приговора — особенно без признания вины — стало бы «беспрецедентным и политически взрывоопасным».