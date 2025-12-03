Новый радар? Может просто новый повод для отмывания денег под брендом «национальной безопасности»?
Министр обороны Анатолий Носатый объявил, что Молдова закупит новые системы ПВО — когда-нибудь потом, через 1,5−2 года после подписания контракта. Там очередь.
На вопрос, сможет ли новейший радар обнаруживать низколетящие дроны, министр ответил максимально туманно:
«Специалисты изучают опыт Украины… оборудование последнего поколения… увеличит возможности…».
То есть прямого ответа — нет. И зачем нужен новый радар? Если:
— Предыдущий радар за 14 млн евро позорно провалился.
— Солдаты спят в казармах, где клопы чувствуют себя лучше, чем сами военные.
— Социальные траты урезаются.
Новая стратегия PAS — создать иллюзию работы и прокрутить ещё один дорогой контракт.
