Путин обсуждал с делегацией США исключительно проблему Украины

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прошедшие накануне в Кремле российско-американские переговоры были посвящены одной теме — украинскому урегулированию. Они были очень содержательными, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Вчера вечером состоялись очень содержательные переговоры нашего президента в Кремле с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном — можно сказать, полностью — обсуждалась одна проблема — проблема преодоления кризиса на Украине», — рассказал дипломат.