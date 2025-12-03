Путин обсуждал с делегацией США исключительно проблему Украины

«Вчера вечером состоялись очень содержательные переговоры нашего президента в Кремле с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном — можно сказать, полностью — обсуждалась одна проблема — проблема преодоления кризиса на Украине», — рассказал дипломат.