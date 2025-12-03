Переговоры по Украине ведутся только с США, заявил Ушаков

Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля — в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.