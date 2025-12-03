Ричмонд
Переговоры по Украине ведутся только с США, заявил Ушаков

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сейчас переговоры по украинскому урегулированию Россия ведет исключительно с США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой. Исключительно», — сказал Ушаков журналистам.

Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля — в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.

В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.

