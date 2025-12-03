Песков заявил, что слова Рубио о предмете спора по Украине не являются вбросом

«С американской стороны продолжится серия челночной дипломатии и передачи реакций между сторонами. Европейцы и, конечно, сам Киев также в стороне не останутся. Я бы заметила их стремление сейчас воздействовать на Китай, в частности, это пытается сделать президент Франции Эммануэль Макрон. А тем временем высокий представитель Китая Ван И приезжает в Москву. И все это происходит на фоне опаснейшего обострения ситуации в Черном море, где могут быть весьма неожиданные повороты», — заключила Гафарова.