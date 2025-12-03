Башкирия и Узбекистан подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.
Подписание состоялось на заседании межправительственной комиссии России и Узбекистана. Документ закрепляет намерения между Башкортостаном и регионами Узбекистана. Он охватывает промышленность, сельское хозяйство, туризм и образование.
«Дорожная карта касается самых разных сфер, в том числе промышленной кооперации и инвестиций, сельского хозяйства и пищепрома, туризма, образования, культуры и других. По каждому пункту прописаны конкретные мероприятия, сроки и ответственные. Документ позволит укрепить наши связи и сделает совместную работу еще более эффективной», — сообщил руководитель республики на своей странице в соцсетях.
Ключевым проектом станет строительство совместного технопарка «Бекабад» в Ташкентской области. Для инновационного комплекса уже есть несколько потенциальных резидентов из числа башкирских предприятий.
В эти дни в Ташкенте работает Российско-Узбекистанский бизнес-форум, в котором принимают участие представители бизнес-сообщества республики. Они пытаются наладить прямые контакты с партнерами.