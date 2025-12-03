Башкирия и Узбекистан подписали дорожную карту по развитию сотрудничества.

«Дорожная карта касается самых разных сфер, в том числе промышленной кооперации и инвестиций, сельского хозяйства и пищепрома, туризма, образования, культуры и других. По каждому пункту прописаны конкретные мероприятия, сроки и ответственные. Документ позволит укрепить наши связи и сделает совместную работу еще более эффективной», — сообщил руководитель республики на своей странице в соцсетях.