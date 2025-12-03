Bloomberg: Германия первой получит независимый доступ к израильской системе ПВО Arrow 3

Согласно статье, контракт между правительствами Израиля и Германии был подписан чуть более двух лет назад и представляет собой крупнейшую в истории Израиля сделку по экспорту оборонной продукции. По данным Министерства обороны Германии, стоимость соглашения превышает 3,6 млрд евро, оно включает пусковые установки, боеприпасы и радары.
Как уточняет Bloomberg, система Arrow 3, произведенная совместно Израилем и США, будет развернута на авиабазе Хольцдорф, расположенной примерно в 120 километрах к югу от Берлина, а также на других объектах на северо-западе и юге страны.
«Мы учли все уроки, извлеченные за два года войны, в немецкой системе Arrow», — сказал Боаз Леви, гендиректор государственной компании Israel Aerospace Industries (IAI), основного подрядчика по разработке Arrow 3. Он имел в виду конфликт на нескольких фронтах, который возник в результате нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году и последующей войны в Газе.
Леви также выразил надежду на то, что в будущем Израиль и Германия заключат больше сделок и наладят полноценное сотрудничество. Он утверждает, что Берлин выразил заинтересованность в новейшей израильской противоракетной системе Arrow 4, которая должна начать функционировать «очень скоро».