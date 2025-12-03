Почему Россия и США скрывают детали переговоров по Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Красин считает, что отсутствие подробностей о встрече в Кремле свидетельствует о разнице подходов Украины и России к урегулировнию конфлкта.
В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что для России переговоры — процесс, который требует серьезного отношения, размышлений, обсуждений. Сенатор добавил, что цель России — не победа над Украиной, а обеспечение своей «стратегической стабильности», которой сейчас угрожает Североатлантический альянс.
«Сейчас НАТО играет Украиной в качестве послушного игрока в игру», — отметил Карасин.
Собеседник «Ленты.ру» считает, что у российской стороны есть четкое представление о целях, к которым следует стремиться в переговорах, и намерение достичь консенсуса в диалоге, тогда как украинские власти «производят впечатление недоговороспособной структуры». Он отметил, что с украинской стороной сложно достичь договоренности, потому что Киев считает допустимым отказаться от соблюдения соглашений.
Сенатор уточнил, что Киев относится к заключению мирного соглашения как «к игре», тогда как для Москвы урегулирование конфликта — это решение «жизненных вопросов», значимых для государства.
Карасин напомнил, что причиной украинского конфликта стало расширение НАТО на восток. Сенатор отметил, что командование военного блока не рассчитывало, что это приведет к таким последствиям. Он добавил, что сейчас страны альянса рассказывают о якобы агрессии России и ее намерениях напасть на Европу.
«Полная ерунда, чушь, которую просто даже всерьез нельзя воспринимать», — заключил Красин.
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, в ходе пятичасовых переговоров в Кремле обсуждался вопрос действий в случае препятствий от сил, «не воспринимающих никаких конструктивных предложений».
«Всё делается в такой конфиденциальной форме, чтобы не дать возможности противникам перелопачивать все эти моменты, создавать вокруг лишний шум», — цитирует слова Чепы NEWS.ru.
Парламентарий уточнил, что процесс урегулирования требует от сторон готовности к компромиссам, иначе разрешить разногласия не удастся.
О зависимости успеха российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса от тишины вокруг процесса ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Кремль не использует «мегафонную дипломатию» и ценит, что американцы придерживаются таких же взглядов.