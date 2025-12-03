Ричмонд
Лукашенко сделал важное заявление в командировке в Алжире

Лукашенко и президент Алжира сделали важное совместное заявление.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Алжира Абдельмаджид Теббун сделали совместное заявление об укреплении отношений дружбы и партнерства между странами, подписав соответствующий документ после переговоров, сообщила пресс-служба.

Переговоры президентов Беларуси и Алжира состоялись 3 декабря во дворце «Эль-Мурадия» в столице страны. После переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь и Алжир намерены за ближайшие один — два года выйти на 500 миллионов долларов в товарообороте.

Лукашенко сказал, что переговоры были конкретными, обсуждалась двусторонняя повестка и актуальная международная ситуация. А Теббун добавил в числе международных вопросов речь шла о ситуации в Палестине и Ливии, обсуждалось решение украинского конфликта, который должен быть разрешен путем мирных переговоров.

Белорусский лидер сказал, что с алжирским коллегой закрытых тем не было абсолютно. В том числе обсуждались гуманитарные вопросы, сельское хозяйство, военно-промышленный комплекс и т. д.

И Лукашенко признался, что прагматизм Беларуси состоит в том, что Алжир является глобальными воротами в Африку.

— Мы готовы делиться технологиями. И обучать ваших людей, — констатировал глава Беларуси.

В свою очередь Теббун по итогам переговоров добавил, что были оценены шаги сторон в ходе двусторонних отношений, обсуждались основные вопросы и план на 2026 — 2027 годы.

— Мы договорились поддерживать инвестиции в сферах сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, научных исследований. Наши министры обсудили все вопросы по торговле, — резюмировал глава Алжира.

По итогам встречи президенты подписали совместное заявление об укреплении отношений дружбы и партнерства между Беларусью и Алжиром. Также был подписан ряд других документов, в том числе «дорожная карта» на 2026 — 2027 годы.

