Лукашенко сделал важное заявление в командировке в Алжире

Переговоры президентов Беларуси и Алжира состоялись 3 декабря во дворце «Эль-Мурадия» в столице страны. После переговоров Лукашенко заявил, что Беларусь и Алжир намерены за ближайшие один — два года выйти на 500 миллионов долларов в товарообороте.