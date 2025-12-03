Рютте похвалил Украину и Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией

Стремление Украины в Евросоюз закреплено в ее Конституции с 2019 года. Переговоры по присоединению включают в себя скрининг законодательства страны-кандидата. В частности, кандидаты должны демонстрировать наличие сильных институтов и законов, направленных на предотвращение коррупции, прежде чем их примут в ЕС.