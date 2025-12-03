Ричмонд
Рютте похвалил Украину и Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией

Украина успешно решает проблему коррупции — президент Владимир Зеленский «предпринимает все необходимые шаги» для этого, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте журналистам перед встречей в Брюсселе.

Источник: РИА "Новости"

«Важно, когда случаи коррупции имеют место, то они всплывают, и украинцы разбираются с ними», — ответил Рютте на вопрос о коррупции на Украине в контексте «европейского пути» страны.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала «крайне прискорбным» скандал, связанный с коррупцией в энергосекторе Украины и советником Зеленского Тимуром Миндичем. При этом дипломат отметила, что Украина отнеслась к этому «крайне серьезно».

Стремление Украины в Евросоюз закреплено в ее Конституции с 2019 года. Переговоры по присоединению включают в себя скрининг законодательства страны-кандидата. В частности, кандидаты должны демонстрировать наличие сильных институтов и законов, направленных на предотвращение коррупции, прежде чем их примут в ЕС.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия никогда не была против этого членства, поскольку ЕС не является военным блоком.

