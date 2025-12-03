Стубб рассказал, к какому варианту мира на Украине следует готовиться

О стремлении достичь «справедливого мира» неоднократно заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Он говорил, что понимает под этим отказ от компромиссов по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины. Также, по мнению Зеленского, это подразумевает возмещение ущерба Киеву. Аналогичные тезисы приводили западные политики, например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В то же время президент Чехии Петр Павел говорил, что «справедливый мир», как его видят в Киеве, «скорее иллюзия».