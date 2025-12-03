Ричмонд
Стубб рассказал, к какому варианту мира на Украине следует готовиться

О необходимости «справедливого мира» неоднократно заявляли Украина и страны Европы. Москва сообщала о готовности к переговорам по урегулированию, но с учетом своих интересов. Одно из условий России — вывод ВСУ с Донбасса.

Источник: AP 2024

Мир на Украине может оказаться «хорошим» или «плохим», либо будет «некий компромисс», заявил в интервью MTV Uutiset президент Финляндии Александр Стубб. Он также сказал, что нужно готовиться к тому, что «справедливый мир» на Украине не наступит.

«Реальность также такова, что мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда мир наступит, и все условия справедливого мира, о которых мы много говорили последние четыре года, вероятно, не будут выполнены», — сказал он.

О стремлении достичь «справедливого мира» неоднократно заявлял украинский президент Владимир Зеленский. Он говорил, что понимает под этим отказ от компромиссов по поводу территориальной целостности и суверенитета Украины. Также, по мнению Зеленского, это подразумевает возмещение ущерба Киеву. Аналогичные тезисы приводили западные политики, например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В то же время президент Чехии Петр Павел говорил, что «справедливый мир», как его видят в Киеве, «скорее иллюзия».

Россия заявляла, что готова к переговорам об урегулировании на Украине, но с учетом своих интересов. Президент Владимир Путин называл среди условий мира вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, отмену антироссийских санкций. Боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий, говорил глава государства. «Не уйдут — тогда мы добьемся этого боевыми действиями», — подчеркивал Путин.

2 декабря в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Темой беседы стало украинское урегулирование и мирный план, подготовленный Вашингтоном. Документ до этого обсуждался с украинской стороной. В Кремле встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером назвали обменом мнения и отметили, что поиск компромисса будет продолжен.

Госсекретарь США Марко Рубио называл основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. Невозможно завершить конфликт, не разговаривая с Россией, подчеркивал глава Госдепа.

