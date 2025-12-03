Ильсур Метшин наградил финалистку шоу «Голос. Дети» Арину Кияшко Благодарственным письмом мэра Казани

Перед началом фестиваля «Добрая волна» мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист РФ Игорь Крутой встретились с финалисткой популярного телевизионного шоу «Голос. Дети» Ариной Кияшко. Юная певица из Нижнекамска завоевала второе место в вокальном проекте. Встреча прошла в Казанской ратуше.
Глава города и народный артист РФ поздравили юную исполнительницу с этим значимым достижением. Ильсур Метшин вручил Арине Кияшко Благодарственное письмо мэра Казани. Также певица получила памятную статуэтку «Новой волны» от Игоря Крутого.
На прошлой неделе участница команды оперной певицы Аиды Гарифуллиной прошла в суперфинал проекта «Голос. Дети». В финальном выступлении Арина Кияшко исполнила композицию Томазо Джованни «Адажио». По итогам зрительского голосования она набрала 35,6% голосов, уступив первое место Марии Никулиной из команды Димы Билана — разрыв составил всего 8,8%.
Арина Кияшко попала в финал на дополнительном этапе. Она набрала 40,9% по результатам телеголосования, опередив свою соперницу по команде Милану Ананко. Тогда Арина исполнила песню Шарля Азнавура «Вечная любовь».
14-летняя Арина Кияшко живет в Нижнекамске, увлекается музыкой с раннего детства: вокалом и хоровым пением она начала заниматься в четыре года в воскресной школе. Сегодня восьмиклассница продолжает обучение музыке в нижнекамской детской музыкальной школе № 2.