Ильсур Метшин наградил финалистку шоу «Голос. Дети» Арину Кияшко Благодарственным письмом мэра Казани

14-летняя Арина Кияшко живет в Нижнекамске, увлекается музыкой с раннего детства: вокалом и хоровым пением она начала заниматься в четыре года в воскресной школе. Сегодня восьмиклассница продолжает обучение музыке в нижнекамской детской музыкальной школе № 2.