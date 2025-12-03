Историческое измерение: Казахстан и Европейский союз официально открыли переговоры по визам

Об этом сегодня, 3 декабря, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана:
«Заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Бакаева и Заместителя генерального директора генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера. Запуск переговоров стал знаковым и символичным событием, совпавшим с юбилейной датой — в декабре исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Начало нового переговорного трека демонстрирует зрелость, глубину и стратегическую направленность отношений, последовательно развивающихся в течение десятилетия».
Участники отметили, что открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей.
«Подчеркнуто, что данные переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое измерение».Пресс-служба МИД РК.
Отмечается, что обсуждение прошло в конструктивном и деловом ключе. Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы.
«Переговоры подтвердили готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперед, формируя современную правовую основу, которая будет способствовать упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества».Пресс-служба МИД РК.
О начале официальных переговоров было объявлено в ходе 22-го заседания Совета сотрудничества РК-ЕС, прошедшего 1 декабря в Брюсселе под председательством министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Каи Каллас.
«Казахстан и Европейский союз договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году».Пресс-служба МИД РК.
24 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса. А 4 декабря Астану с официальным визитом планирует посетить президент Европейского совета Антониу Кошта.