Историческое измерение: Казахстан и Европейский союз официально открыли переговоры по визам

«Заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алибека Бакаева и Заместителя генерального директора генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера. Запуск переговоров стал знаковым и символичным событием, совпавшим с юбилейной датой — в декабре исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. Начало нового переговорного трека демонстрирует зрелость, глубину и стратегическую направленность отношений, последовательно развивающихся в течение десятилетия».