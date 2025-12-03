Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: визит Путина в Индию проверит способность Нью-Дели балансировать между США и Россией

Владимир Путин на этой неделе впервые с начала конфликта на Украине в 2022 году посетит Индию. Это редкая поездка подчеркнет связи между странами в области обороны и энергетики в момент, когда Нью-Дели стремится согласовать торговую сделку с Вашингтоном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, государственный визит Путина состоится, когда санкции и давление со стороны США ограничивают торговлю российскими энергоресурсами, которая была очень выгодна для Индии и жизненно важна для России.

Для Путина поездка в Индию станет возможностью показать, что у России по-прежнему есть прочные связи с иностранными государствами и крупные торговые рынки за пределами Запада.

Издание утверждает, что Индия воодушевилась после того, как президент США Дональд Трамп «снял с Путина статус изгоя, проведя саммит на Аляске».

Для Индии, чьи тесные экономические и политические связи с Россией уходят корнями в советский период, эта встреча докажет ее способность следовать независимым геополитическим курсом.

Индия, согласно статье, на фоне нынешних отношений с США и Китаем стремится наладить более тесное сотрудничество со «средними державами», такими как Россия, Япония, ОАЭ.

Путин и Моди, по сведениям Bloomberg, формально строят визит вокруг торговли, хотя остаются более глубокие вопросы, связанные с энергетикой и обороной — двумя сферами, которые оказались под прицелом Трампа. США подняли торговые пошлины для Индии до 50%, чтобы наказать ее за покупку российских энергоресурсов, и оказывают давление, чтобы Нью-Дели нарастил покупки американского оружия.

Но Индия заинтересована в обсуждении с Россией покупки истребителей Су-57 и новейшего комплекса противоракетной обороны С-500.

Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники для Индии, даже после значительного сокращения закупок в последние годы.

При этом правительство Моди заявило, что продолжит закупать как американскую, так и российскую технику.

Bloomberg напоминает, что Индия уже располагает более чем 200 российскими истребителями и несколькими батареями систем противовоздушной обороны более раннего поколения, которые она успешно использовала во время четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае этого года.

Еще одной важной темой для обсуждения станет торговля нефтью, которая является ключевым источником доходов Кремля.

Индия стремится сбалансировать свою потребность в недорогой нефти с желанием избежать штрафных тарифов и санкций со стороны США. Кампания давления Трампа привела к резкому сокращению поставок из России, даже несмотря на значительные скидки — цена барреля российской марки Urals с поставкой в январе упала до двухлетнего минимума.

Кроме того, лидеры обсудят расширение доступа к рынкам сбыта.

Индия заинтересована в расширении доступа к российскому рынку для своих экспортеров, пострадавших от американских пошлин. Россия, лишенная доступа к рынкам Европы, тоже ищет альтернативы, говорится в статье. Москва может закупать больше индийским товаров, оплачивая их рупиями, которые она зарабатывает на продаже своих энергоресурсов Нью-Дели. Но Индии пробиться на российский рынок, который занят отечественными и китайскими товарами, будет непросто, предупреждают эксперты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше