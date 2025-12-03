Bloomberg: визит Путина в Индию проверит способность Нью-Дели балансировать между США и Россией

Согласно статье, государственный визит Путина состоится, когда санкции и давление со стороны США ограничивают торговлю российскими энергоресурсами, которая была очень выгодна для Индии и жизненно важна для России.
Издание утверждает, что Индия воодушевилась после того, как президент США Дональд Трамп «снял с Путина статус изгоя, проведя саммит на Аляске».
Индия, согласно статье, на фоне нынешних отношений с США и Китаем стремится наладить более тесное сотрудничество со «средними державами», такими как Россия, Япония, ОАЭ.
Путин и Моди, по сведениям Bloomberg, формально строят визит вокруг торговли, хотя остаются более глубокие вопросы, связанные с энергетикой и обороной — двумя сферами, которые оказались под прицелом Трампа. США подняли торговые пошлины для Индии до 50%, чтобы наказать ее за покупку российских энергоресурсов, и оказывают давление, чтобы Нью-Дели нарастил покупки американского оружия.
Но Индия заинтересована в обсуждении с Россией покупки истребителей Су-57 и новейшего комплекса противоракетной обороны С-500.
При этом правительство Моди заявило, что продолжит закупать как американскую, так и российскую технику.
Bloomberg напоминает, что Индия уже располагает более чем 200 российскими истребителями и несколькими батареями систем противовоздушной обороны более раннего поколения, которые она успешно использовала во время четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае этого года.
Индия стремится сбалансировать свою потребность в недорогой нефти с желанием избежать штрафных тарифов и санкций со стороны США. Кампания давления Трампа привела к резкому сокращению поставок из России, даже несмотря на значительные скидки — цена барреля российской марки Urals с поставкой в январе упала до двухлетнего минимума.
Индия заинтересована в расширении доступа к российскому рынку для своих экспортеров, пострадавших от американских пошлин. Россия, лишенная доступа к рынкам Европы, тоже ищет альтернативы, говорится в статье. Москва может закупать больше индийским товаров, оплачивая их рупиями, которые она зарабатывает на продаже своих энергоресурсов Нью-Дели. Но Индии пробиться на российский рынок, который занят отечественными и китайскими товарами, будет непросто, предупреждают эксперты.