Bloomberg: визит Путина в Индию проверит способность Нью-Дели балансировать между США и Россией

Путин и Моди, по сведениям Bloomberg, формально строят визит вокруг торговли, хотя остаются более глубокие вопросы, связанные с энергетикой и обороной — двумя сферами, которые оказались под прицелом Трампа. США подняли торговые пошлины для Индии до 50%, чтобы наказать ее за покупку российских энергоресурсов, и оказывают давление, чтобы Нью-Дели нарастил покупки американского оружия.