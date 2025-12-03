Санду приняла верительные грамоты от послов нескольких стран

Напомним, что мандат посла России в Молдове Олега Озерова до сих пор остается ограниченным. Дипломат возглавил диппредставительство в сентябре 2024 года, в молдавскую столицу он прибыл месяцем позже. Однако тогда верительные грамоты у него не приняли. Озеров назвал ситуацию беспрецедентной, Москва заявила, что Кишинев таким образом нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.