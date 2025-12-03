Санду приняла верительные грамоты от послов нескольких стран

Верительные грамоты президенту Молдовы вручили посол по особым поручениям Китайской Народной Республики с резиденцией в Кишинёве Дун Чжихуа, а также еще семь новых послов по особым поручениям, не являющихся резидентами.
Это посол по особым поручениям Южно-Африканской Республики Шоайба Касу, посол по особым поручениям Республики Армения Тигран Галстян, посол по особым поручениям Доминиканской Республики Анжела Марианна Виглиотта Мелла, посол по особым поручениям Республики Мали Сейду Камиссоко, посол по особым поручениям Восточной Республики Уругвай Альберто Антонио Родригес Гони, посол по особым поручениям Социалистической Республики Вьетнам Фам Хай и поола по особым поручениям Республики Зимбабве Марк Грей Маронгве.
Напомним, что мандат посла России в Молдове Олега Озерова до сих пор остается ограниченным. Дипломат возглавил диппредставительство в сентябре 2024 года, в молдавскую столицу он прибыл месяцем позже. Однако тогда верительные грамоты у него не приняли. Озеров назвал ситуацию беспрецедентной, Москва заявила, что Кишинев таким образом нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.