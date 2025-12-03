Ричмонд
Генсек ООН признался, что не хочет спорить с Трампом

Генсек ООН Гутерреш признался, что не хочет спорить с Трампом.

Источник: © РИА Новости

ООН, 3 дек — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не хочет вступать в полемику с президентом США Дональдом Трампом.

«Есть только один способ вести полемику, когда обе стороны в нее вступают. Я не заинтересован в том, чтобы вести полемику с администрацией США. Я заинтересован в сохранении ценностей ООН и ценностей, на которых, по-моему, можно построить более честный мир, где уважают международное право, а огромное неравенство преодолено», — сказал Гутерреш, выступая на конференции Reuters Next.

Он подчеркнул, что не отступит от принципов ООН и будет бороться с изменениями климата, за реформу Совбеза, международных финансовых институтов, гендерное равенство.

Трамп ранее сократил взносы США в ООН в качестве инструмента давления с целью реформы международного института. ООН сталкивается с проблемами с финансированием из-за позиции США, которые являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%.

