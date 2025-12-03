Генсек ООН признался, что не хочет спорить с Трампом

«Есть только один способ вести полемику, когда обе стороны в нее вступают. Я не заинтересован в том, чтобы вести полемику с администрацией США. Я заинтересован в сохранении ценностей ООН и ценностей, на которых, по-моему, можно построить более честный мир, где уважают международное право, а огромное неравенство преодолено», — сказал Гутерреш, выступая на конференции Reuters Next.