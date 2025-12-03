Ричмонд
Румыния подорвала угрожавший судоходству в Чёрном море украинский БПЛА

Румыния сообщила об уничтожении украинского беспилотника, угрожавшего судоходству в Чёрном море. Минобороны страны уточнило, что это был надводный аппарат Sea Baby.

Источник: AP 2024

По информации ведомства, после получения сообщения о неопознанном объекте, военные водолазы на корабле береговой охраны были направлены в район близ Констанцы. Осмотрев дрейфующий объект, они идентифицировали его как дрон типа Sea Baby.

«Около 11:00 беспилотник был уничтожен путём контролируемого подрыва», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован третий за неделю российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Танкер был атакован в районе Черного моря, примерно в 120 километрах от турецкого побережья. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.

