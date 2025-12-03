Ричмонд
Глава МИД Венгрии высказался о победе Украины в конфликте

Победа Украины в конфликте с Россией является иллюзией, поскольку украинским военным не удалось переломить ситуацию на поле боя после отправки Европейским союзом (ЕС) оружия и денег.

Источник: Reuters

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его слова приводит Reuters.

«Совершенно очевидно, что эту войну невозможно повернуть вспять на поле боя. Верить в то, что Украина может победить, — это иллюзия. Европейцы и союзники отправили Киеву столько вооружений и денег, и все же им не удалось добиться изменений на поле боя», — указал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что страны — участницы НАТО, которые яростно выступают за продолжение конфликта на Украине, потеряли связь с реальностью.

Также, по его мнению, страны — члены ЕС мешают урегулированию кризиса, поскольку хотят войны с Россией.

