Медведев назвал США основным конкурентом России в геополитике

Медведев назвал США основным геополитическим конкурентом России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал США как основного геополитического конкурента России.

Выступая в среду на премии «Юрист года», он заметил, что, пропорционально населению, количество юристов в России сегодня такое же, как и в США.

«Несмотря на то, что Соединенные Штаты — наш основной геополитический конкурент, это все-таки некоторым образом характеризует общее состояние дел в нашем государстве и в нашей правовой системе», — сказал Медведев.

