Медведев назвал США основным конкурентом России в геополитике

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал США как основного геополитического конкурента России.
Выступая в среду на премии «Юрист года», он заметил, что, пропорционально населению, количество юристов в России сегодня такое же, как и в США.
«Несмотря на то, что Соединенные Штаты — наш основной геополитический конкурент, это все-таки некоторым образом характеризует общее состояние дел в нашем государстве и в нашей правовой системе», — сказал Медведев.