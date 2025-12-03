ЕК запретит исполнение в ЕС решений зарубежных судов по активам РФ

В качестве альтернативного варианта де Вевер предложил использовать нерастраченные средства для заимствования из общего бюджета блока, из которых, по его мнению, можно выделить €45 млрд. Это, по оценкам Еврокомиссии, должно покрыть финансовые потребности Украины в 2026 году. «Поспешное продвижение» репарационного кредита приведет к тому, что блок «фактически будет препятствовать заключению мирного соглашения», написал бельгийский премьер в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, сообщала Financial Times.