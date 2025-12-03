В Германии полиция перекрыла центр города Менхенгладбах из-за угрозы взрыва

В публикации Bild говорится, что закрытие Бисмаркплац привело к серьезным перебоям в движении транспорта в центре города. Как уточнили в полиции, несколько близлежащих улиц будут перекрыты, это повлияло на работу общественного транспорта, поскольку автобусные маршруты проходят через Бисмаркплац. -0-