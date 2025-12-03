В Германии полиция перекрыла центр города Менхенгладбах из-за угрозы взрыва

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии полиция перекрыла Бисмаркплац в центре города Менхенгладбах (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) из-за угрозы взрыва. Об этом пишет газета Bild.
По словам пресс-секретаря полиции, несколько близлежащих зданий будут эвакуированы. Для обнаружения взрывчатых веществ привлечена служебная собака. При этом никаких других подробностей происходящего представитель полиции не предоставила.
В публикации Bild говорится, что закрытие Бисмаркплац привело к серьезным перебоям в движении транспорта в центре города. Как уточнили в полиции, несколько близлежащих улиц будут перекрыты, это повлияло на работу общественного транспорта, поскольку автобусные маршруты проходят через Бисмаркплац. -0-