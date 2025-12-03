ЕС поставляет в Нигерию запрещенные пестициды, вызывающие рак и неврологические заболевания

Местный фермер Абдуллаха Юсуф рассказал, что его 12-летняя дочь умерла от лейкемии, которую врачи связали с воздействием опасных пестицидов. Девочка ела выращиваемые ее отцом овощи и фрукты, которые тот обрабатывал опасными веществами, не зная об этом. Теперь каждый раз, когда он пристегивает свой рюкзак-распылитель, чтобы обработать плоды от вредителей, мужчина говорит: «Такое ощущение, что я прижимаю нож к горлу». В публикации отмечается, что многие фермеры в Нигерии вынуждены использовать дешевые пестициды, не имея безопасной альтернативы.