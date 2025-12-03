ЕС поставляет в Нигерию запрещенные пестициды, вызывающие рак и неврологические заболевания

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские компании массово экспортируют в Нигерию запрещенные в ЕС пестициды, которые вызывают рак и неврологические заболевания. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
Как заявил эксперт в области общественного здравоохранения Мичиганского университета Мухаммед Кабир Муса, существуют весомые научные доказательства связи между определенными химикатами, которые запрещены в ЕС, и развитием таких состояний, как рак и неврологические расстройства.
Согласно информации, предоставленной нигерийской некоммерческой организацией Alliance for Action on Pesticides in Nigeria (AAPN), активно продвигающей прекращение использования особо опасных пестицидов, свыше половины применяемых в нигерийском сельском хозяйстве химикатов представляют серьезную опасность для здоровья людей. Приблизительно 40% из этих веществ не разрешены к продаже на территории европейских государств. Среди поставляемых в Нигерию химикатов — манкоцеб от компаний Bayer и UPL, а также атразин и паракват от Syngenta, запрещенные в ЕС. AAPN утверждает, что из-за воздействия этих пестицидов в Нигерии с 2008 по 2022 год погибли более 400 человек.
Местный фермер Абдуллаха Юсуф рассказал, что его 12-летняя дочь умерла от лейкемии, которую врачи связали с воздействием опасных пестицидов. Девочка ела выращиваемые ее отцом овощи и фрукты, которые тот обрабатывал опасными веществами, не зная об этом. Теперь каждый раз, когда он пристегивает свой рюкзак-распылитель, чтобы обработать плоды от вредителей, мужчина говорит: «Такое ощущение, что я прижимаю нож к горлу». В публикации отмечается, что многие фермеры в Нигерии вынуждены использовать дешевые пестициды, не имея безопасной альтернативы.
Нигерия не может контролировать поток опасных пестицидов в страну. Национальная база данных по химикатам недоступна, а запреты на паракват и атразин не исполняются.
«Никто не несет реальной ответственности. Компании, которые не могут продавать свои яды в Европе, наводняют ими наши рынки», — заявил профессор биологии нигерийского университета Уйо Эдем Энианг. Bloomberg подчеркивает, что AAPN готовит альтернативный законопроект, ужесточающий контроль и устанавливающий график отказа от опасных веществ. -0-