Лукашенко вернется в Оман после визита в Алжир и снова встретится с султаном

Лукашенко вернется в Оман и проведет еще одни переговоры с султаном.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит рабочую программу в Омане, сообщил 3 декабря телеграм-канал «Пул Первого».

На ближайшие дни у белорусского лидера запланированы непубличные встречи, во время которых будут обсуждаться важнейшие проекты двустороннего сотрудничества Беларуси и Омана в практической плоскости.

Отмечается, что ряд предстоящих переговоров пройдут в развитие переговоров на высшем уровне, которые прошли 1 декабря.

Кроме того, у президента Беларуси состоятся еще одни переговоры с султаном Омана. Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид встретятся в субботу, 6 декабря, и подведут итог всех состоявшихся переговоров.

Напомним, Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Оман 28 ноября.

На переговорах белорусский президент и султан Омана обсудили, какой крупный завод построят в Беларуси по инвестпроекту.

И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сделал важное заявление в командировке в Алжире.

Кроме того, Путин обсудит с Лукашенко восстановление усадьбы Романовых в Беларуси.

