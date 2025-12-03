Лукашенко вернется в Оман после визита в Алжир и снова встретится с султаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит рабочую программу в Омане, сообщил 3 декабря телеграм-канал «Пул Первого».
На ближайшие дни у белорусского лидера запланированы непубличные встречи, во время которых будут обсуждаться важнейшие проекты двустороннего сотрудничества Беларуси и Омана в практической плоскости.
Отмечается, что ряд предстоящих переговоров пройдут в развитие переговоров на высшем уровне, которые прошли 1 декабря.
Кроме того, у президента Беларуси состоятся еще одни переговоры с султаном Омана. Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид встретятся в субботу, 6 декабря, и подведут итог всех состоявшихся переговоров.
Напомним, Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Оман 28 ноября.
На переговорах белорусский президент и султан Омана обсудили, какой крупный завод построят в Беларуси по инвестпроекту.
