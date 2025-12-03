Ричмонд
Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

Еврокомиссия добавила Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico со ссылкой на документ.

Источник: Freepik

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) приостановила членство России в 2023 году, но не включила страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Теперь Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

Эта мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков.

В черном списке оказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска. Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.

В черный список FATF также входят КНДР, Иран и Мьянма. В сером списке 21 государство, среди них — Болгария, Йемен, Мали, Сирия, Филиппины и другие.

В октябре 2024-го Росфинмониторинг сообщал, что Россия добросовестно выполняет обязательства в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

