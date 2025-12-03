Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список

FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) приостановила членство России в 2023 году, но не включила страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Теперь Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.