Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сикорский заявил, что Совет Россия — НАТО упразднят

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал министров иностранных дел альянса о решении упразднить Совет Россия — НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уведомил глав МИД стран альянса о решении упразднить Совет Россия — НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

«Из формальных решений прошу отметить заявление генсекретаря о том, что Совета Россия — НАТО больше не существует», — сказал Сикорский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Он добавил, что «Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше не существует».

15 мая Bloomberg распространило информацию о том, что США хотят возобновить работу Совета Россия-НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше