Сикорский заявил, что Совет Россия — НАТО упразднят

«Из формальных решений прошу отметить заявление генсекретаря о том, что Совета Россия — НАТО больше не существует», — сказал Сикорский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.
Он добавил, что «Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше не существует».
15 мая Bloomberg распространило информацию о том, что США хотят возобновить работу Совета Россия-НАТО.
