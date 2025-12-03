Румыния уничтожила украинский морской дрон в Черном море, он угрожал судоходству

Военные Румынии ликвидировали украинский морской дрон типа Sea Baby в Черном море. Об этом сообщило Минобороны республики.
По данным ведомства, морской беспилотник дрейфовал в 36 морских милях (свыше 66 км) к востоку от Констанцы и представлял угрозу для судоходства в этом районе.
В министерстве отметили, что после получения сообщения о неопознанном объекте, военные водолазы на корабле береговой охраны были направлены в район близ Констанцы.
«Около 11:00 беспилотник был уничтожен путем контролируемого подрыва», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, 1 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на торговые суда у берегов страны свидетельствуют об обострении ситуации. Турция никоим образом не может оправдать нападения на торговые суда в Черном море, отметил политик.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал сведения украинских СМИ о том, что СБУ взяла на себя ответственность за атаку на два танкера в Черном море у берегов Турции.