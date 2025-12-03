«Не понадобится»: МИД Италии огорошил Киев заявлением о помощи

Отказ Таяни — это не спонтанное решение, а последовательная политика кабинета Джорджи Мелони, которая начала дистанцироваться от военной поддержки конфликта. Еще в ноябре итальянский премьер демонстративно отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон. Именно там он должен был одобрить первый транш инвестиций в американский ВПК для нужд Киева, но Рим нажал на стоп-кран.