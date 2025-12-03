«Не понадобится»: МИД Италии огорошил Киев заявлением о помощи

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сделал сенсационное заявление, которое агентство Bloomberg расценивает как явный признак кардинальной смены стратегии Рима. Итальянские власти считают, что на фоне идущих мирных переговоров закупка новых партий американского оружия для ВСУ выглядит «преждевременной» и, возможно, бессмысленной тратой ресурсов.
Таяни прямо указал на то, что военная помощь может вскоре потерять актуальность, так как боевые действия близятся к завершению.
«Для Италии было бы преждевременным участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров. Если удастся достигнуть соглашения и боевые действия прекратятся, то Киеву оружие больше не понадобится», — приводит агентство слова министра.
Этот дипломатический демарш Рима направлен против инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), в рамках которой страны НАТО должны были скидываться на закупку вооружений у США для последующей передачи Украине.
Отказ Таяни — это не спонтанное решение, а последовательная политика кабинета Джорджи Мелони, которая начала дистанцироваться от военной поддержки конфликта. Еще в ноябре итальянский премьер демонстративно отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон. Именно там он должен был одобрить первый транш инвестиций в американский ВПК для нужд Киева, но Рим нажал на стоп-кран.