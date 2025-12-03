Санду утвердила указ о закрытии Русского дома в Кишинёве

Согласно документу, МИД Молдавии поручено уведомить российскую сторону о выходе государства из договора в одностороннем порядке. Как ранее поясняли в правительстве, соглашение, вступившее в силу 4 июля 2021 года, продлевается автоматически каждые пять лет, и для его прекращения необходимо заявить об отказе до истечения текущего срока. Таким образом, фактическое закрытие учреждения сможет произойти после 4 июля 2026 года.