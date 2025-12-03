Генсек ООН осудил удары США по судам наркокартелей в Карибском море

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил о скором начале операции против наркоторговцев в странах Латинской Америки. Он заявил, что Штаты обладают полной информацией о маршрутах перемещения и местах базирования преступных групп. Президент особо подчеркнул, что им точно известно, где находятся так называемые «плохиши». По словам Трампа, операция будет включать не только воздушные, но и наземные удары, что, по его мнению, является более простой задачей.