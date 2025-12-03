Экс-премьер Молдавии Филат раскритиковал помощь Евросоюза

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что 1,9 миллиарда евро, которые в преддверии парламентских выборов обещал Евросоюз, являются «каплей в море» по сравнению с суммой, которая требуется стране, сообщает РИА «Новости».