Экс-премьер Молдавии Филат раскритиковал помощь Евросоюза

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что 1,9 миллиарда евро, которые в преддверии парламентских выборов обещал Евросоюз, являются «каплей в море» по сравнению с суммой, которая требуется стране, сообщает РИА «Новости».
Филат сказал, что 1,5 миллиарда долларов являются кредитом, а 1,7 миллиарда евро уходят из страны «за старые долги».
Молдове требуется рост ВВП не ниже 7 процентов и около 8 миллиардов евро в год, заявил Филат.
