Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не понадобится»: Глава МИД Италии шокировал Киев заявлением о помощи

Глава итальянского МИД Антонио Таяни выразил надежду, что вскоре Украине не понадобится дополнительное оружие. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

«Министр заявил, что для его страны было бы преждевременным участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины в свете продолжающихся мирных переговоров», — говорится в публикации.

Таяни заявил, что в случае достижения мирного соглашения и прекращения огня, потребность Киева в поставках оружия отпадёт. Как считает Bloomberg, это заявление может указывать на изменение стратегии Рима в отношении Украины.

Накануне Владимир Путин провёл почти пятиичасовые переговоры в Кремле со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Со стороны России на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, разговор был «полезным и конструктивным»: обсуждалась суть американских предложений, но окончательный компромисс пока не найден.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше