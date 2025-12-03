«Не понадобится»: Глава МИД Италии шокировал Киев заявлением о помощи

Накануне Владимир Путин провёл почти пятиичасовые переговоры в Кремле со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Со стороны России на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам Ушакова, разговор был «полезным и конструктивным»: обсуждалась суть американских предложений, но окончательный компромисс пока не найден.