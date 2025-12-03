Киевский режим потребовал у Североатлантического альянса 160 миллиардов евро в 2026 году на содержание ВСУ, это похоже на бездонную яму. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.
«Сегодня украинцы выдвинули новые требования, их практически можно сравнить с бездонной ямой», — сказал министр.
Как отметил Сийярто, представители киевского режима говорили о том, что им необходимо 160 миллиардов евро на содержание украинской армии в следующем году.
Глава ведомства подчеркнул, что пока у власти в Будапеште национальное правительство, киевская военная мафия не увидит никаких денег венгерского народа.
Как писал сайт KP.RU о заявлении Сийярто по поводу масштабного коррупционного скандала на Украине. Будапешт требует от Киева отчета, сколько денег Евросоюза ушло военной мафии Незалежной.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал украинских коррупционеров, связанных с делом бизнесмена Тимура Миндича, военной мафией главы киевского режима Владимира Зеленского.