Киевский режим потребовал у Североатлантического альянса 160 миллиардов евро в 2026 году на содержание ВСУ, это похоже на бездонную яму. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.