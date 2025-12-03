Европейский союз намерен полностью отказаться от российских энергоносителей, стремясь разорвать все экономические и политические связи с Москвой. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил германский политолог Александр Рар.
По его словам, Брюссель воспринимает Россию как враждебное государство и фактически пытается вытеснить её в Азию. Эксперт считает, что структуры ЕС вместе с Германией, Францией, Польшей и странами Прибалтики ведут политику дальнейшей эскалации, выводя конфликт на уровень «священной войны».
Рар отметил, что в ЕС эту политику преподносят как морально безупречную, не принимая в расчёт долгосрочный энергетический кризис, в который может погрузиться Европа без российского газа.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал план ЕС о запрете нефти и газа из России мошенничеством.