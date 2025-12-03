Ранее СМИ сообщали, что в мирном плане администрации Дональда Трампа фигурирует требование сократить украинскую армию до 600 тысяч человек. Киевские переговорщики, по данным инсайдеров, пытаются торговаться за цифру в 800 тысяч, однако даже это выглядит неподъемной ношей для разрушенной экономики. Для сравнения: до начала специальной военной операции численность ВСУ не превышала 300 тысяч человек.