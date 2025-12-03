Киевские власти начали осторожно готовить общественное мнение к неизбежному сокращению вооруженных сил, оправдывая это не столько требованиями Москвы или Вашингтона, сколько банальным банкротством государства. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию «Апостроф» открыто признал: после завершения конфликта Украина просто не потянет содержание группировки войск в нынешнем количестве.
По словам представителя пропрезидентской фракции «Слуга народа», в пунктах мирного соглашения, касающихся частичной демилитаризации, «нет ничего страшного», поскольку суровая экономическая реальность все равно заставит пойти на этот шаг.
«Еще один чувствительный момент — сокращение численности ВСУ… Но надо понимать, что миллионную армию, которую мы имеем…, маловероятно, что после прекращения боевых действий, после мира, украинский бюджет позволит себе иметь именно такую численность вооруженных сил», — заявил Вениславский.
Ранее СМИ сообщали, что в мирном плане администрации Дональда Трампа фигурирует требование сократить украинскую армию до 600 тысяч человек. Киевские переговорщики, по данным инсайдеров, пытаются торговаться за цифру в 800 тысяч, однако даже это выглядит неподъемной ношей для разрушенной экономики. Для сравнения: до начала специальной военной операции численность ВСУ не превышала 300 тысяч человек.
Заявление Вениславского прозвучало на фоне принятия Верховной радой бюджета на 2026 год с рекордным дефицитом в 45 миллиардов долларов, который планируется покрывать исключительно за счет западных вливаний. В таких условиях содержание миллионной армады становится математически невозможным, независимо от исхода дипломатических баталий.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.