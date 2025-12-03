Фидан: атаки на танкеры у берегов Турции угрожают безопасности судоходства

Напомним, 28 ноября у берегов Турции были атакованы танкеры Kairos и Virat. Сообщалось, что на Kairos произошел пожар, а на втором судне были зафиксированы повреждения корпуса. На следующий день танкер Virat вновь подвергся атаке со стороны ВСУ.