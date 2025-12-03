Фидан: атаки на танкеры у берегов Турции угрожают безопасности судоходства

Нападения на торговые суда в Черном море в экономической зоне Турции угрожают безопасности судоходства, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
«Атаки на суда в нашей исключительной экономической зоне фактически ставят под угрозу безопасность судоходства в Черном море», — сказал он журналистам по итогам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.
Он подчеркнул, что подобные инциденты превращают акваторию Черного моря «в закрытую для торговли и передвижения людей зону».
Напомним, 28 ноября у берегов Турции были атакованы танкеры Kairos и Virat. Сообщалось, что на Kairos произошел пожар, а на втором судне были зафиксированы повреждения корпуса. На следующий день танкер Virat вновь подвергся атаке со стороны ВСУ.
Российский лидер Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море.