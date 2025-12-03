Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан: атаки на танкеры у берегов Турции угрожают безопасности судоходства

Черное море превращается в закрытую для торговли и передвижения зону, заявил глава турецкого МИД.

Источник: Аргументы и факты

Нападения на торговые суда в Черном море в экономической зоне Турции угрожают безопасности судоходства, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«Атаки на суда в нашей исключительной экономической зоне фактически ставят под угрозу безопасность судоходства в Черном море», — сказал он журналистам по итогам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.

Он подчеркнул, что подобные инциденты превращают акваторию Черного моря «в закрытую для торговли и передвижения людей зону».

Напомним, 28 ноября у берегов Турции были атакованы танкеры Kairos и Virat. Сообщалось, что на Kairos произошел пожар, а на втором судне были зафиксированы повреждения корпуса. На следующий день танкер Virat вновь подвергся атаке со стороны ВСУ.

Российский лидер Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в Черном море.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше