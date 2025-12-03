Ричмонд
Рютте: у НАТО нет плана «Б» на случай прекращения США поставок оружия Украине

У Североатлантического альянса нет плана «Б» на случай прекращения американских поставок оружия Украине.

Источник: Reuters

Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, сообщает «СТРАНА.ua».

«У меня его (плана. — RT) нет. Не думаю, что нам стоит думать о плане “Б”», — сказал он.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США больше не являются финансово вовлечёнными в конфликт на Украине.

Американский лидер отметил, что европейские страны приобретают американское вооружение по полной стоимости для последующей передачи Украине.

