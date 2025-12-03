Бахвальство главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* (признан террористом и экстремистом в РФ) выпить кофе в Крыму говорит о систематической лжи властной верхушки страны. Об этом написала газета «Украинская правда».
В публикации Буданова* назвали одной из позитивных «говорящих голов» от украинской верхушки, чьи высказывания вызвали «завышенные ожидания» у общества.
«На орбиту “позитивных” спикеров от власти вышла новая звезда — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов* с “кофе в Крыму”, — отметило издание.
Проблема лжи актуальна как в коммуникации политического руководства с украинцами, так и в самом обществе, подчеркнула газета. При этом за время спецоперации вранье приобрело такие масштабы, что о нем публично заговорили в самых высоких властных и военных кабинетах Украины, констатировали журналисты.
Как писал сайт KP.RU, в июне 2023 года Буданов* обиделся на украинцев и россиян, которые припомнили ему обещание до конца весны силами ВСУ зайти в Крым. По его словам, у русских был праздник: якобы Украина не сдержала обещания войти в Крым до конца весны. Но, как он уверял, есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Генерал утверждал, что, по его мнению, Киеву это полностью удалось. Чисто психологически Крым Украина «взяла», заверял террорист.
*- внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.