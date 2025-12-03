На Украине напомнили об обещании Буданова* выпить кофе в Крыму

Как писал сайт KP.RU, в июне 2023 года Буданов* обиделся на украинцев и россиян, которые припомнили ему обещание до конца весны силами ВСУ зайти в Крым. По его словам, у русских был праздник: якобы Украина не сдержала обещания войти в Крым до конца весны. Но, как он уверял, есть такое понятие, как психологическое контрнаступление. Генерал утверждал, что, по его мнению, Киеву это полностью удалось. Чисто психологически Крым Украина «взяла», заверял террорист.